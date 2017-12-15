Бюджет Югры потерял из-за халатности чиновника 21 млн рублей

В Югре перед судом предстанет сотрудник казенного учреждения «Управление капитального строительства», по чьей вине бюджет потерял 21 млн рублей. Обвинительное заключение утвердила Югорская межрайонная прокуратура. Чиновника обвинили в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч.1.1 ст.293 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Следователи установили, что в 2015 году обвиняемый вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям он принял от подрядчика невыполненные работы по строительству корпуса социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня» в поселке городского типа Пионерский Советского района. До настоящего времени строительство объекта не завершено.

Обвиняемый вскоре предстанет перед судом. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, для возмещения причиненного преступлением ущерба в ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемого.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.12.17

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