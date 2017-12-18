В Сургутском районе по вине водителя грузовика погиб человек, еще двое ранены

15 декабря в Сургутском районе по вине водителя грузовика случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 16:30 на 38 км автодороги «Сургут – Лянтор».

Установлено, что мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем DAF, завершая маневр «обгон», при перестроении на свою полосу движения, допустил столкновение с автомобилем «Лада», за рулем которого был мужчина 1984 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир «Лады» (мужчина 1983 года рождения), еще один пассажир легковушки (мужчина 1974 года рождения) от полученных травм скончался в больнице.

Всего с 15 по 17 декабря на территории Югры зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести.

Сургут, Иван Гридин

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