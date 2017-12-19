В Югре при столкновении самосвала и автофургона погибли два человека

Вчера вечером, 18 декабря, в Сургутском районе столкнулись автофургон и самосвал. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 21:00 на 108 км автодороги «Сургут – Когалым».

Установлено, что 36-летний мужчина, управляя автофургоном Mitsubishi Fuso Canter, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с самосвалом МАЗ, за рулем которого был 53-летний мужчина.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств скончались от полученных телесных повреждений.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 4 получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

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