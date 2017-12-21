Под Ханты-Мансийском в лобовом ДТП погиб человек, еще двое травмированы

Вчера утром, 20 декабря, в Ханты-Мансийском районе лоб в лоб столкнулись два кроссовера, в результате чего один человек погиб, двое получили травмы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 09:50 на 944 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Предварительно установлено, что 37-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, ехал со стороны Нефтеюганска в направлении Ханты-Мансийска. По неназванной причине он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi ASX, за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств получили травмы, 47-летний пассажир Mitsubishi, несмотря на усилия медиков, от полученных травм скончался в больнице.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 9 ДТП, в которых 1 человек погиб, и 11 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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