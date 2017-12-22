В ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск пострадали 5 человек

Вчера, 21 декабря, в Нефтеюганском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в котором пострадали пять человек. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 16:35 на 806 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» по вине 35-летнего водителя Audi.

При обгоне попутного автомобиля он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Great Wall, за рулем которого был 45-летний мужчина. В результате ДТП водители, 37-летний пассажир китайского внедорожника, а также пассажиры Audi (девушки 18 и 20 лет) получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории автономного округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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