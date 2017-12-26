При столкновении двух «буханок» в Сургутском районе погибли два человека

Вчера, 25 декабря, в Сургутском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 15:25 на 49 км автодороги Ефремовского месторождения.

По предварительным данным, 56-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ 390995 («буханка»), ехал со стороны Сургута в направлении села Угут. По неназванной причине он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с полугрузовой «буханкой» (УАЗ 390945), за рулем которой был 64-летний мужчина.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель УАЗ 390945» и его 55-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, второй пассажир данного транспортного средства (38-летний мужчина), а также водитель и 29-летний пассажир автомобиля УАЗ 390995 получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 12 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

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