В Нефтеюганске няня избила 8-месячного ребенка

Сотрудники Нефтеюганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, оказывающей услуги няни. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ).

Установлено, что в правоохранительные органы обратилась жительница Нефтеюганска. Он сообщила, что няня нанесла побои ее 8-месячному ребенку. Проверка показала, что факты применения няней недопустимых форм воспитания имели место. В квартире велась видеосъемка, которая зафиксировала, как утром 14 декабря няня несколько раз ударила малыша ладонью по лицу, а затем с силой сбросила его с дивана на пол.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 26.12.17

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