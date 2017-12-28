В Сургуте семейная пара ответит за истязания 12-летней родственницы Полицейским грозит ответственность за халатность

В Сургуте перед судом предстанет семейная пара, которую обвиняют в истязании малолетней родственницы. Как писал «Новый День», уголовное дело было возбуждено по факту причинения телесных повреждений и истязания 12-летней гражданки Таджикистана.

В октябре 2017 года в правоохранительные органы Сургута поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов находится девочка, которая просит еду у жильцов. Девочка была одета в грязную одежду, от нее исходил неприятный запах, она выглядела больной истощенной, с множественными телесными повреждениями.

Следователи установили, что девочка прибыла в Сургут из Таджикистана в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. С этого времени она проживала в семье своих родственников – супружеской пары, у которой было еще трое малолетних детей. По версии следствия, мужчина и женщина, используя малозначительные поводы, систематически наносили малолетней родственнице телесные повреждения, а также не предоставляли ей полноценного питания, проявляя безразличие к судьбе ребенка.

Кроме этого, в начале октября 2017 года обвиняемый, испытывая к девочке личную неприязнь, избил ее деревянной палкой. Она получила тяжкий вред здоровью. По ходатайству следователя СКР обвиняемые находятся под стражей. Им предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетней, совершенном группой лиц (пп.«г, е» ч.2 ст.117 УК РФ). Кроме этого, мужчине инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (пп.«б, з» ч.2 ст. 111 УК РФ).

Потерпевшая получила медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Вскоре обвиняемые предстанут перед судом. Они полностью признают свою вину.

В связи с тем, что на протяжении 2 лет о проживании в семье обвиняемых малолетней родственницы из Таджикистана не было известно компетентным органам, следователи СКР возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны участковых уполномоченных полиции, в обязанности которых входит выявление несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих условиях, профилактический обход административных участков с посещением в том числе жилых помещений, профилактическая работа с лицами, совершившими правонарушения в сфере семейно – бытовых отношений. В ходе следствия действиям (бездействию) сотрудников полиции будет дана правовая оценка.

Сургут, Иван Гридин

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