В Когалыме катание на «бублике» за авто закончилось гибелью экстремала

Вчера вечером, 8 января в Когалыме под автомобиль угодили два парня, катившиеся на снегокате и надувном бублике на буксире. Они держались за трос, привязанный к автомобилю Daewoo Nexia, которым управляла 22-летняя девушка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в какой-то момент во время опасного развлечения, снегокат и «ватрушку» занесло на полосу встречного движения, по которой ехал выкатились на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Sonata с 26-летним водителем за рулем. В результате ДТП двое молодых людей в возрасте 23 лет, находившиеся на снегокате и надувных санках, получили телесные повреждения, от которых один молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия.

Всего с 4 по 8 января на территории Югры зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 29 человек получили ранения, в том числе 2 несовершеннолетних.

Когалым, Иван Гридин

Когалым. Другие новости 09.01.18

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