Под Сургутом в ДТП с иномарками погиб человек, трое ранены

Вчера вечером, 11 января, в Сургутском районе случилось ДТП, в результате которого один человек погиб, трое получили серьезные травмы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 18:15 минут на 18 км автодороги «Сургут – Нижневартовск».

Установлено, что 27-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, не выбрал безопасную скорость движения, не учел метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, за рулем которой был 48-летний мужчина.

В результате ДТП, насмотря на усилия медиков, водитель Mitsubishi от полученных телесных повреждений скончался в больнице, пассажиры данного автомобиля, молодые люди 22 и 23 лет, а также водитель Toyota получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 9 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

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