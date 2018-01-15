Под Нефтеюганском кроссовер влетел под седельный тягач

В воскресенье утром, 14 января в Нефтеюганском районе кроссовер столкнулся со встречным седельным тягачом. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 7:00 на 723 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово».

Установлено, что Nissan X-Trail, за рулем которого был 39-летний мужчина, столкнулся со встречным тягачом Freightliner. В результате ДТП водитель «паркетника» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.

Всего за прошедшие выходные на территории Югры зарегистрировано 15 ДТП, в которых 1 человек погиб, 26 – получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 12.01.18

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