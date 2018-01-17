В Югре Audi лишилась крыши в ДТП с «Кировцем»

Вчера утром, 16 января, в Нижневартовском районе Югры ковш спецтехники сорвал крышу у Audi. ДТП случилось около 8:00 на 6 км автодороги «Лангепас – Покачи». Как рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, 31-летний мужчина, управляя автомобилем Audi A6, допустил столкновение с двигавшимся впереди и совершавшим поворот налево тяжелым трактором «Кировец» (К-702МВА-УДМ2), за рулем которого был 32-летний водитель.

При столкновении ковш дорожной техники буквально срезал крышу легковушки. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры автомобиля – мужчины 46 и 35 лет.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили различные травмы.

Нижневартовск, Иван Гридин

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