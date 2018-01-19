За год долевое строительство в Ханты-Мансийске просело почти в два раза

В Ханты-Мансийске общее число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве сократилось в 1,9 раза и составило 2962 против 5482 в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы автономного округа.

Специалисты Росреестра отмечают возросшую осторожность страховщиков и банкиров в части предоставления гарантий заемщикам. Так, в 2,3 раза снизилось число договоров, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством банка, в 1,5 раза – договором страхования (203 и 89 – в первом случае, 1254 и 1866 – во втором).

Вместе с тем, считают эксперты, одним из главных инструментов приобретения жилья в округе по-прежнему остается ипотека. За минувший год рынок ипотечного кредитования не претерпел больших изменений. Так, в 2017 году общее количество регистрационных записей об ипотеке составило 34589, в 2016 – 33737. В прежних пределах остается и число договоров кредитования под залог недвижимости: 8312 в 2017 году и 8434 – в 2016.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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