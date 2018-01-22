Нижневартовские врачи «залечили» подростка до комы

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, установлено, что 5 октября 2017 года в инфекционное отделение Нижневартовской окружной детской клинической больницы поступил 13-летний подросток с подозрением на «менингит».

За время лечения в медучреждении его состояние ухудшилось, он впал в кому. Следователи полагают, что ухудшение состояния здоровья подростка могло произойти в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи.

В ходе следствия будут проведены экспертизы, которые позволят сделать вывод о наличии либо отсутствии причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и наступившими последствиями. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий – допрашиваются медицинские работники и родственники мальчика, с участием специалистов в области медицины изучается медицинская документация пациента. Расследование уголовного дела взято на контроль в аппарате следственного управления.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 22.01.18

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