В Ханты-Мансийске поймали таксиста-насильника

Сотрудники Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении таксиста. Ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера (ч.1 ст.132 УК РФ).

По версии следствия, в один из январских вечеров женщина возвращалась домой с работы, заказав услуги такси через приложение «Автолига». На вызов приехал автомобиль, за рулем которого был 26-летний таксист. В пути мужчина заблокировал двери автомобиля и уехал в безлюдное место, где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. В силу физического превосходства обвиняемого потерпевшая не смогла оказать должного сопротивления.

Через непродолжительное время обвиняемого задержали сотрудники Росгвардии. По ходатайству следователя суд арестовал злоумышленника. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.01.18

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