В серьезном ДТП в Нижневартовске погиб человек

Вчера вечером 31 января в Нижневартовске случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, еще один получил травмы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла на улице Индустриальная в 17:10 часов.

Установлено, что 36-летний мужчина управляя автомобилем Chevrolet Niva, при развороте налево вне перекрёстка не уступил дорогу встречному автомобилю Hyundai Solaris, за рулем которого был 27-летний водитель. Столкновения избежать не удалось. В результате ДТП виновник дорожной аварии погиб на месте, 24-летняя пассажирка Hyundai получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нижневартовск, Иван Гридин

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