В Нефтеюганске по недосмотру воспитателя ребенок получил тяжелую травму

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по факту получения ребенком тяжелой травмы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.118 УК РФ).

Установлено, что вечером 31 января группа детей под присмотром воспитателя детского сада вышла на прогулку. Приблизительно в 17:40 часов во время игры на двухуровневой спортивной конструкции 6-летний мальчик получил тяжелую травму. Голова ребенка застряла в конструкции, из-за чего произошло сдавливание шеи.

Ребенок не смог выбраться самостоятельно. Воспитатель в тот момент находилась в другой части площадки и не видела произошедшего. На помощь позвали дети. Мальчика вытащили из конструкции и госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. Изъята и изучается видеозапись с камер видеонаблюдения территории детского сада, допрашиваются родители мальчика, воспитатель и другие сотрудники учреждения. Устанавливается документация на спортивную конструкцию с целью проверки спортивного комплекса на предмет безопасности. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления», – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 01.02.18

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