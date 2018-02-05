В Нефтеюганском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель Mitsubishi

Вечером 3 февраля в Нефтеюганском районе кроссовер угодил под встречный большегруз. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 18:00 на 36 км промысловой автодороги Приразломного месторождения.

Установлено, что 25-летний мужчина не справился с управлением автомобилем Mitsubishi L200. Машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Iveco, за рулем которого был 23-летний мужчина. В результате ДТП водитель кроссовера скончался до прибытия скорой помощи, его 35-летний пассажир получил различные травмы.

Всего за прошедшие выходные на территории Югры зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 22 – получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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