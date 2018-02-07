На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» КамАЗ разорвал «семерку»

Вчера утром в Нефтеюганском районе Югры легковушка влетела под встречный КамАЗ. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 09:10 на 581 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».
Установлено, что 44-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074, допустил занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, за рулем которого был 45-летний мужчина. В результате ДТП водитель «классики» погиб на месте происшествия.
Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, в том числе 1 несовершеннолетний и 9 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.
Ханты-Мансийск, Иван Гридин
Ханты-Мансийск. Другие новости 06.02.18
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