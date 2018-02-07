На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» КамАЗ разорвал «семерку»

Вчера утром в Нефтеюганском районе Югры легковушка влетела под встречный КамАЗ. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 09:10 на 581 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Установлено, что 44-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074, допустил занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, за рулем которого был 45-летний мужчина. В результате ДТП водитель «классики» погиб на месте происшествия.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, в том числе 1 несовершеннолетний и 9 получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.02.18

В Сургуте возбудили дело в отношении водителя мусоровоза, задавившего мальчика. / Генпрокуратура в УрФО обжалует приговор по делу о ДТП с автобусом в Югре. / В Югре суд отправил за решетку троих виновников ДТП с перевозившим детей автобусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»