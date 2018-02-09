В очереди в поликлинике Нижневартовска умер 32-летний мужчина

В Нижневартовске организована доследственная проверка по факту смерти молодого мужчины в коридоре городской поликлиники, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. Установлено, что 8 февраля в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост о том, что в городской поликлинике Нижневартовска, ожидая приема врача, скончался 32-летний мужчина.

По словам очевидцев, у мужчины случился приступ, он упал на пол, но медики не сразу пришли на помощь. Потом они делали ему массаж сердца, пытались реанимировать, но безуспешно.

По данному факту сотрудники следственного отдела по городу организовали процессуальную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины. Кроме этого будет дана оценка действиям медицинских работников учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нижневартовск, Иван Гридин

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