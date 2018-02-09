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Пятница, 9 февраля 2018, 12:17 мск

Югра

В Югре халатность чиновницы обошлась бюджету в 4 млн рублей

Прокуратура Сургутского района направила в суд уголовное дело в отношении заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее обвиняют в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч.1 ст.293 УК РФ).

Следствие установило, что с января по май 2016 года обвиняемая вследствие недобросовестного отношения к своим должностным обязанностям приняла у подрядчика фактически невыполненные работы по утилизации снега. После этого подрядчик неправомерно получил из муниципального бюджета почти 4 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в целях возмещения причинённого преступлением ущерба, прокурором заявлен иск о его взыскании с обвиняемой.

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