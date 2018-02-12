В сургутской школе стеной придавило рабочего

Сотрудники следственного отдела по Сургуту организовали проверку по факту причинения телесных повреждений рабочему. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, установлено, что 10 февраля в ходе ремонтных работ, проводимых в помещении казенного общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», расположенном в доме № 16 по улице Декабристов в Сургуте, произошло обрушение части стены на одного из работников.

В результате мужчина получил телесные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 12.02.18

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