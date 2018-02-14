В Югре мужчина погиб в прессе мусоровоза

Сотрудники Сургутского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту гибели рабочего при погрузке мусора. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, трагедия произошла днем 13 февраля в поселке Федоровский Сургутского района.

Установлено, что около 12:30 в ходе погрузки мусора на территории центрального рынка поселка выполнявший погрузку мусора мужчина оказался под прессом мусоровоза. В результате он получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 13.02.18

В школах Сургутского района объявлен карантин по гриппу. / Двух тюменцев поймали на браконьерстве в Зауралье. / В сургутской школе стеной придавило рабочего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»