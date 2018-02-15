В Нефтеюганске истязавшую ребенка нянечку отправили под суд

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении няни, избивавшей малолетнего ребенка за отказ в приеме пищи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, женщину обвиняют в причинении физических и психических страданий через систематические побои и иные насильственные действия в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п.«г» ч.2 ст.117 и п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ).

Следствие установило, что 14 декабря 2017 года 31-летняя женщина, оказывая одной из семей Нефтеюганска услуги нянечки для их малолетнего ребенка, нанесла ребенку несколько ударов рукой по ягодицам и лицу, а также подняв ребенка бросила его на пол. Эти действия женщины явились ее реакцией на отказ ребенка принимать пищу. Все происходящее было заснято с помощью веб-камеры, которую установила мать ребенка в квартире.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 14.02.18

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