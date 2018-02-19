Директора детсада в Югре поймали на афере: заплатила мужу миллион за «работу» сторожем

В Ханты-Мансийске директор детского сада номинально трудоустроила своего мужа сторожем в детское дошкольное учреждение и выплатила ему миллион рублей. Мужчина получал зарплату, при этом свои служебные обязанности он не исполнял.

В связи с аферой возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает региональный полицейский главк. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Руководителю детсада грозит до 10 лет лишения свободы.

Ханты-Мансийск, служба информации РИА «Новый День»

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.02.18

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