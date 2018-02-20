В Сургуте вынесли приговор убийце четырех человек

В Сургуте суд вынес приговор в мужчине, убившему 4 человек. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, он признан виновным по статье «убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом» (п.п.«а, в, е» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что в сентябре 2011 года 38-летний мужчина из ревности к своей сожительнице, достоверно зная, что вместе с ней проживают ее мать и двое малолетних детей, поджег входную дверь их жилого дома. В результате произошел пожар. Женщины и дети погибли, отравившись угарным газом.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в счет возмещения морального ущерба родным погибших с подсудимого взыскано 3 млн рублей.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 19.02.18

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