В Нижневартовске у стен перинатального центра погибла женщина

Сотрудники следственного отдела по Нижневартовску организовали проверку по факту гибели местной жительницы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Установлено, что вечером 17 февраля 31-летняя женщина выпала из окна палаты «Перинатального центра», которая была расположена на 4 этаже дома по улице Чапаева в Нижневартовске. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. ЧП случилось около 17:00.

В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Нижневартовск, Иван Гридин

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