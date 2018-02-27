В Нижневартовске пьяный вахтовик из Омска угнал маршрутку, чтобы добраться домой

В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску обратился директор одного из транспортных предприятий города. Он сообщил об угоне автомашины «Луидор», сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Установлено, что водитель припарковал маршрутное такси на улице Индустриальная, отлучился на 15 минут, а когда вернулся, автомобиля на месте не было. Он признался, что оставил ключи в замке зажигания.

В это же время на соседней улице, горожанин обратил внимание на подозрительного водителя, который выехал на встречную полосу, после чего врезался в мачту уличного освещения. Об увиденном он сообщил правоохранителям.

Стражи порядка задержали по горячим следам 38-летний жителя Омска. В ходе дознания выяснилось, что мужчина работает вахтовым методом и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В этот день, он выпивал с друзьями в одном из увеселительных заведений. Выйдя на улицу, он увидел маршрутное такси, чему обрадовался и сел в салон. Долгое отсутствие водителя утомило его, потому он решил самостоятельно доехать домой. Заняв место водителя, злоумышленник тронулся с места, однако уехать далеко не сумел.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч.1 ст.166 УК РФ). Теперь горе-угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

Нижневартовск, Иван Гридин

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