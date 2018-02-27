Жители Тюмени: «Опять авария. Батареи холодные, воды горячей нет, за бортом -22»

Обстановка с теплоснабжением в столице Западной Сибири по-прежнему удручающая. Горожане жалуются на постоянные порывы сетей отопления с последующим остыванием батарей. При том, что из новостей тюменцы регулярно узнают о инвестициях в сфере теплоэнергетики города.

«Авария у них опять. Батареи холодные, воды горячей нет. За бортом – 22», – пишет в фейсбуке житель Тюмени Ростислав Журавлев.

Проблемы с отключениями – действительно не редкость для Тюмени. Только с начала 2018 года – то есть меньше, чем за два месяца – в городе произошло несколько коммунальных аварий на энергосетях. Так, 10 января из-за повреждения на магистральном трубопроводе на сутки были отключены отопление и горячая вода в части домов Восточного микрорайона. 16 февраля в Заречной части города также произошел прорыв трубы, в результате чего кипяток вышел на поверхность, затопив дворы жилых домов на улице Газовиков. Пар, по учреждениям очевидцев, поднимался выше 16-этажного здания, горячей воды и отопления в многоквартирниках в районе аварии не было также около суток. Уже на следующий день, 17 февраля, произошла новая авария – на сей раз на улице Геологоразведчиков. Жители также остались без отопления и ГВС.

Во всех случаях речь идет о зоне ответственности УСТЭК – Урало-Сибирской теплоэнергетической компании, созданной на базе финского ПАО «Фортум» и тюменской «Корпорации СТС», которая принадлежит олигархам Алексею Боброву и Артему Бикову. С прошлого года УСТЭК фактически стала единой теплоснабжающей организацией, которая взяла в управление все коммуникации, но на состоянии последних это никак не отразилось – порывы продолжаются. Зато получение статуса ЕТО (единая теплоснабжающая организация) бобровско-биковско-финской компанией сразу же заметили тюменцы в платежках за январь 2018 года. Сумма за отопление оказалась в полтора раза выше, чем обычно.

«К концу декабря наступила зима, и, естественно, платеж увеличился. Произошло это только потому, что общедомовой прибор учета насчитал больший объем. Сравнивать платежки, полученные сейчас, с декабрем позапрошлого года смысла нет, потому что условия уже несопоставимые. За год изменился не только тариф, но и индекс ограничения роста оплаты», – пояснял журналистам портала 72.ru замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов.

При этом не за горами новое повышение тарифов – 1 июля 2018 года их проиндексируют на 4,5%.

Февраль 27, служба информации

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