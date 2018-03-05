В Югре четвероклассник пырнул ножом в живот семиклассницу

Следователи Югорского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения 13-летней девочке. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, дело возбуждено по статье «причинение тяжких телесных повреждений с применением оружия малолетней» (п.п.«б», «з» ч.2 ст.111 УК РФ).

По данным следствия, ЧП случилось в 11:30 3 марта в одном из дворов жилого дома в городе Советский. Установлено, что между учащимся 4 класса и ученицей 7 класса возник мелкий конфликт, в ходе которого мальчик ударил старшую девочку ножом в живот.

Пострадавшая находится в одном из медучреждений города, ей оказана необходимая медицинская помощь. Ее жизни ничего не угрожает. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 28.02.18

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