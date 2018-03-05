В Ханты-Мансийске почтальон присвоила деньги 17 пенсионеров

В Ханты-Мансийске перед судом предстанет сотрудница отделения Почты России за хищение денег у пенсионеров. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, ее обвиняют в присвоении чужого имущества в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ).

Установлено, что обвиняемая с марта по август 2017 года присвоила вверенные ей для выдачи пенсий и других социальных выплат деньги, на общую сумму более 300 тыс. рублей. Для этого она подписывала за получателей выплат поручения о доставке пенсий, а деньги присваивала.

Таким образом, она похитила средства 17 пенсионеров. Уголовное дело направлено в Ханты-Мансийский районный суд для рассмотрения по существу.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.03.18

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