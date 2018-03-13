При пожаре на ремонтируемой в Югре скважине погиб человек, еще двое пострадали

На Варьеганском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе случилось ЧП, в ходе которого один человек погиб, еще двое получили травмы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы в ночь на 13 марта.

Установлено, что в ходе ремонта скважины произошел выброс попутного нефтяного газа, в результате которого загорелся подъемный агрегат на базе автомобиля КрАЗ и мачтовая установка для добычи нефти. От полученных термических повреждений один рабочий погиб, еще двое получили незначительные ожоги.

По данному факту сотрудники следственного отдела по городу Радужный организовали процессуальную проверку. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В рамках проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ на данном объекте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.03.18

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