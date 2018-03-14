Нижневартовском районе осужден врач-взяточник

Нижневартовский районный суд вынес приговор врачу-терапевту Нижневартовской районной больницы. Он признан виновным в получении должностным лицом взятки, получении мелкой взятки через посредника и служебном подлоге (ч.3 ст.290, ч.1 ст.291.2 и ч 2 ст.292 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, суд установил, что с сентября 2016 года по февраль 2017 года врач-терапевт, находясь в больнице, получил лично и через посредников от шести граждан в качестве взятки от 5000 до 9000 рублей. За незаконное вознаграждение он оказывал содействие в прохождении освидетельствования и получении медицинского заключения об отсутствии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний и ограничений для получения ими водительского удостоверения.

При этом он внес в личные медкнижки двух граждан заведомо ложные сведения об отсутствии у них медицинских противопоказаний без фактического прохождения осмотра, на основании которых у граждане получили право на трудоустройство и продолжение работы. Суд приговорил врача к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно и лишил его права заниматься врачебной деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 14.03.18

В Сургуте нашли убившую младенца мать. Возбуждено дело. / При пожаре на ремонтируемой в Югре скважине погиб человек, еще двое пострадали. / Слух дня: Эхо визита Путина – после 18 марта в УрФО может наступить новая политическая реальность. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»