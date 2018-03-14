Пьяный ханты-мансиец избил фельдшера скорой

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту избиения фельдшера скорой медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, дело по статье «нанесение побоев» (ст.116 УК РФ) возбуждено в отношении 45-летнего мужчины.

По данным следствия, вечером 8 марта бригада скорой медицинской помощи прибыла в садово-огородническое товарищество «Движенец», расположенное в районе Ханты-Мансийска, на вызов об оказании помощи ребенку. Отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения и стал грубить прибывшему фельдшеру, после чего ударил фельдшера рукой по голове.

По уголовному делу проводятся следственные действия, допрашиваются участники и очевидцы событий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.03.18

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