В Нижневартовском районе мужчина пытался сжечь полицейский автомобиль

В Нижневартовске сотрудники следственного отдела по городу организовали проверка по факту попытки поджога служебного автомобиля МО МВД России «Нижневартовский». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по автономному округу, установлено, что 14 марта сотрудник полиции приехал на служебном автомобиле в поселок Аган, чтобы опросить работников школы.

Когда полицейский находился в здании образовательного учреждения, ему сообщили, что неизвестные пытаются поджечь его машину, подложив под ее днище пластиковую канистру с горючей жидкостью. Очевидцам удалось потушить возгорание. Вместе с тем на водительской двери и пороге автомобиля образовалась копоть.

В настоящее время проверяется причастность к совершению поджога ранее судимого жителя поселка Аган, 1981 года рождения. Мужчина задержан. Все обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что участковый ранее составлял на задержанного административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, кроме этого в отношении мужчины не так давно было возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев бывшей супруге. Следствие не исключает, что поджогом автомобиля мужчина хотел отомстить сотруднику полиции.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 14.03.18

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