На трассе под Нижневартовском столкнулись встречные легковушки

Вчера утром, 15 марта, в Нижневартовском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, около 9:00 на 175 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» столкнулись две легковушки.

Установлено, что 41-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia GL, ехал стороны Сургута в направлении Нижневартовска. Он не справился с управлением, автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, за рулем которого был 38-летний мужчина.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств и 30-летний пассажир Hyundai Solaris получили травмы. За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нижневартовск, Иван Гридин

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