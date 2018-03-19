После выборов жителей Югры попросили закрыть окна и не высовываться

Жителей Югры предупредили о надвигающейся непогоде. По данным окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта ожидается усиление ветра до 21 – 26 м/с, сильный снег, метель, на дорогах ухудшение видимости, снежные заносы.

Управление МЧС уже обратилось к населению с просьбой закрыть окна, убрать вещи с балконов, а из дворов – сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью.

«Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, – инструктируют спасатели. – Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов».

При сильных метелях и снегопадах гражданам советуют ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема рекомендуется взять с собой трос, провода для подзарядки аккумулятора, запас топлива, теплую одежду, аптечку и заряженные средства связи (телефон, радиостанцию).

«Если автомобиль заглох на дороге и не заводится, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом», – говорится в инструкции.

Напомним, 19 марта серьезные неудобства из-за непогоды испытывали жители и гости Тюмени. Снегопад и сильный ветер привели к задержке сразу нескольких авиарейсов.

Ханты-Мансийск, служба информации РИА «Новый День»

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