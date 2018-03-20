Бьорндален выступит на финальном этапе Кубка мира в Тюмени

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален вошел в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира. Соревнования пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта. По словам спортсмена, он намерен показать в столице уральского региона хороший результат.

«Надеюсь, что проведу несколько хороших гонок. Этот сезон для меня получился тяжёлым, так что было бы неплохо показать хороший результат здесь. Посмотрим. Я предельно мотивирован. Думаю, старты в Тюмени получатся очень интересными», – цитирует норвежца «Тюменская арена». Бьорндален отметил, что считает Россию отличным местом для крупных стартов, кроме того он похвалил Тюмень за обилие снега и стадион самого высокого уровня.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 19.03.18

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