В Тюмени проверят финского застройщика, чей рабочий угрожал сброситься с крана из-за долгов по зарплате

СУ СКР по Тюменской области начало доследственную проверку по факту ЧП с участием сотрудника крупного застройщика. Накануне днем член бригады бетонщиков забрался на стрелу башенного крана, установленного на стройплощадке на улице Бакинских комиссаров, и грозился спрыгнуть вниз, если работодатель – компания «ЮИТ Тюмень» – не выплатит ему и его коллегам заработную плату в размере 1,5 млн рублей.

На место происшествия выехали специалисты МЧС и полиция. «С мужчиной работали психологи. В итоге он согласился спуститься при условии, что спецслужбы уедут, и рядом с краном никого не будет. Мы выполнили это требование, все закончилось благополучно», – сообщили в пресс-службе МЧС.

Несмотря на то, что мужчина покинул кран без свидетелей, следователям не составило труда его отыскать. «Рабочий уже опрошен. Начата проверка, в ходе которой будет установлено наличие или отсутствие трудовых отношений между застройщиком и гражданином», – сообщила «Новому Дню» старший помощник руководителя СУ СКР по Тюменской области Анастасия Лепёхина. Она также добавила, что заявление по поводу невыплаты заработной платы подал в СКР бригадир бетонщиков, работавших на строительстве ЖК «Жуков».

Стоит отметить, что вчера представители застройщика заявляли, что забравшийся на башенный кран мужчина не является их сотрудником. Сегодня в компании отказались разговаривать с журналистами. «Мы не комментируем ситуацию. Это наша позиция», – заявила помощник генерального директора.

«ЮИТ Тюмень» – это российско-финская компания, учрежденная известным финским концерном (100% учредителем значится Тортум Ою Аб). В Финляндии концерн является крупнейшим застройщиком в сфере жилой недвижимости и одним из лидеров по возведению объектов коммерческой недвижимости и инфраструктуры, а в России – крупнейшей иностранной компанией в области жилищного строительства. В России концерн начал свою деятельность в 1961 году и на текущий момент представлен своими региональными подразделениями в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани. Тем не менее, судя по заявлениям рабочих, эта крупная компания позволяет себе грубо нарушать трудовое законодательство.

Тюмень, служба информации

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