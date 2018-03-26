В Нижневартовском районе при столкновении «Лады» и КамАЗа погибли двое

В Нижневартовском районе Югры, на 22 км автодороги IV очереди Самотлорского месторождения случилось серьезное ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре. Авария произошла 23 марта около 15:30. Мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем «Лада», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «КамАЗ», за рулем которого был мужчина 1962 года рождения.

В результате ДТП водитель «Лады» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Пассажир «Лады», мужчина 1958 года рождения, скончался по дороге в больницу. За прошедшие выходные на территории Югры зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 9 – получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 26.03.18

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