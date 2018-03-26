В Тюменской области проверят все торговые центры

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев рекомендовал спасателям и прокуратуре проверить все торговые центры региона после пожара в Кемерово. Об этом глава региона сообщил в ходе оперативного заседания в понедельник, 26 марта. Отметим, аналогичное поручение всем прокуратурам субъектов также дал первый зам генпрокурора РФ Александр Буксман. Речь шла о проверке соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области пояснили, что уже составляют список таких объектов по поручению г-на Буксмана. Владимир Якушев также поручил главному управлению строительства Тюменской области жестко контролировать приемку таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаростойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности.

Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей в период проведения публичных мероприятий.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. По официальным данным на текущий момент 64 погибших. В Сети множество отзывов от пострадавших и очевидцев о том, что в критический момент не была организована эвакуация. Люди выпрыгивали из окон и разбивались. Губернаторы Тюменской области – Владимир Якушев, Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин направили главе Кемеровской области Аману Тулееву соболезнования.

Тюмень, служба информации

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