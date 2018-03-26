Югорская казна вырастет почти на 6 млрд рублей. Прибавку обещают и бюджетникам

В Югре вырастут доходы окружного бюджета. В 2018 году прирост составит 5,8 млрд рублей. Также казна увеличится в 2019-2020 годах – на 5,6 млрд рублей и на 5,9 млрд рублей соответственно. Об этом говорится в документах правительства автономного округа, вынесенных на окружную думу.

В увеличенной сумме – дополнительные средства по налогам на прибыль и имущество организаций, а также межбюджетные трансферты. Дополнительные средства пойдут на социальные объекты, ЖКХ, дороги и жилье, на повышение зарплат бюджетникам.

В частности, деньги на стоянку получит Нижневартовская окружная клиническая детская больница. Кроме того, деньги потратят на квартиры для сирот. Дополнительные средства выделят фонду «Жилище» на строительство объектов. С учетом всех изменений уточненный план по доходам бюджета Югры составил в целом: на 2018 год 182,8 млрд рублей, на 2019 год – 185,2 млрд рублей, на 2020 год – 189,6 млрд рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.03.18

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