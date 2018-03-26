Югорский бюджет пострадал от Барабашки. Об этом доложат властям

Счетная палата ХМАО-Югры готова представить депутатам окружной думы доклад о своей деятельности в 2017 году. Согласно документу, за этот период было проведено проверок использования бюджетных средств на общую сумму 66,4 млрд рублей. При этом СП выявила нарушения на 12,6 млрд рублей. Речь идет о нецелевом (на сумму 7,6 млн. руб.), неэффективном (1 млрд руб.) использовании денег, а также прочих недостатках на сумму 11, 6 млрд рублей.

Контрольными мероприятиями 60 органов государственной власти автономного округа, местного самоуправления и организаций. Однако в отчете, состоящем из 21 страницы, приводится только три примера с указанием названия организации-нарушителя.

В частности, упоминается автономное учреждение «Театр кукол «Барабашка», в котором выявили завышение окладов работникам руководящего состава, неправомерное завышение планового фонда оплаты труда работников, премирование сотрудников без учета результатов труда по итогам работы за каждый месяц и т.д. Кроме того, директор без конкурса сдавал театральные помещения в аренду. А расплачивались с ним, как выяснила прокуратура, продуктами питания, алкоголем и услугами официантов «в период проведения им досуга». Уже состоялся суд, который назначил арендатору наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. В отношении директора театра возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Также СП сообщает о обнаружении нарушений при проверке адресной инвестиционной программы (в части строительства объекта Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д. Шапша», «Дома-интерната для престарелых и инвалидов в д. Шапша» Ханты-Мансийского района). Речь идет о непринятии мер по взысканию неустойки с подрядной организации, несвоевременной консервации объекта, повлекшей его разрушение, отсутствии охраны, что привело к хищениям имущества и т.д.

Возможно, 29 марта, выступая на заседании окружной думы, ревизоры расскажут депутатам и о других, более крупных нарушителях.

Стоит отметить, что Счетной палате удалось устранить финансовые нарушения (в том числе по переходящим проверкам 2016 года) на общую сумму более 1 млрд рублей. Из них возмещено в бюджет 26,3 млн рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 26.03.18

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