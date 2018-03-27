Жителей Сургута сделали должниками микрофинансовых организаций

Жители Сургута оказались должниками микрофинансовых организаций без собственного на то согласия. Люди узнали о долге постфактум от специалистов, занимающихся взысканием. Как выяснилось, личные данные граждан стали достоянием мошенников, специализирующихся на получении кредитов через интернет-сайты различных МФО.

«Используя данные граждан, мошенники заполняли анкеты с указанием своего номера мобильного телефона. После чего направляли сканированную страницу паспорта с реквизитами своей банковской карты. При поступлении денежных средств, распоряжались по своему усмотрению», – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО-Югре.

За прошедшую неделю в дежурную часть УМВД России по Сургуту обратились 17 пострадавших. Сумма ущерба составила более 149 тыс. рублей. Люди утверждают, что займы были оформлены без их участия и теперь намерены восстанавливать свою кредитную репутацию.

В настоящее время полиция занимается розыском лиц причастных к совершению преступлений. Будут опрошены сотрудники микрофинансовых организаций, кроме этого необходимо установить, как мошенника удалось получить сканы чужих документов.

В полиции в очередной раз обращаются к населению с просьбой не распространять в интернете сведения о мобильных номерах и анкетные данные и не передавать копии паспорта малознакомым людям.

«Имея ваши данные, мошенники могут перевыпустить SIM-карту, поэтому для работы с банковскими картами и системами мобильного и интернет-банка нужно использовать отдельное мобильное устройство, не предназначенное для разговоров и развлечения в интернете, – поясняют в УМВД. – Согласуйте с банком, что управление банковским счетом и проведение операций по карте может осуществляться только с одного мобильного устройства с одним IMEI, ограничьте круг операций, установите лимит, который можно переводить с помощью мобильного устройства».

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 26.03.18

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