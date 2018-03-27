Тюменская «дочка» Шлюмберже не следила за паразитами

Тюменская дочка нидерландской «Шлюмберже» наказана природоохранной прокуратурой за отсутствие дезинвазии сточных вод. Жители деревни Елань пожаловались в надзорное ведомство на то, что «Технологическая Компания Шлюмберже» (эксплуатирует комплекс зданий Сибирского учебного центра), не предпринимает никаких мер по очистке своих жидких отходов от яиц гельминтов, которые в итоге попадают в реку Ушаковка.

В ходе проверки данные подтвердились. Организация не использует гарантированные методы дезинвазии. Кроме того, сточные воды на очистных сооружениях учебного центра не исследуются по паразитологическим показателям.

Все это может привести к заражению описторхозом рыб семейства карповых, обитающих в речной сети Тюменской области, и дальнейшему распространению описторхоза среди людей, употребляющих такую рыбу.

Кроме того, в ходе проверки были выявлены нарушения при обращении с отходами 4 класса опасности.

В итоге предприятие было оштрафовано на общую сумму 110 тыс. рублей, а заместитель гендиректора – на 11 тыс. рублей. В суд направлен иск об обязании «дочки» Шлюмберже проводить исследование сточных вод по паразитологическим показателям и исключить сброс в напорный коллектор отходов без проведения их непрерывной дезинвазии.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.03.18

Жителей Сургута сделали должниками микрофинансовых организаций. / Югорский бюджет пострадал от Барабашки. Об этом доложат властям. / Югорская казна вырастет почти на 6 млрд рублей. Прибавку обещают и бюджетникам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»