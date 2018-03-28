Резкое похолодание, метель и гололед. В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Спасатели предупредили жителей Тюменской области о надвигающейся непогоде. В четверг, 29 марта, на юге региона местами ожидается очень сильный снег, метель, гололедные явления, порывы ветра до 16-21 м/с. А в пятницу, 30 марта, прогнозируется резкое понижение температуры в ночные часы до -13-18 градусов.

В Управлении МЧС рекомендовали водителям снижать скорость движения и увеличивать дистанцию.

«Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями. При возникновении происшествий – звоните по телефону: «101» или «112»», – напоминают в ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 28.03.18

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