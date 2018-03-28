Югорский хоккейный клуб смирился с исключением из КХЛ

Хоккейный клуб «Югра» сделал официальное заявление после того, как его исключили из КХЛ. Клуб постарается вернуться в континентальную хоккейную лигу, но спорить с решением об «изгнании» не станет.

«Югра» намерена повышать мастерство в высшей хоккейной лиге. Напомним, в среду, 28 марта, стало известно, что совет директоров лиги не оставит «Югру» в КХЛ. «Уверены, что выход из КХЛ не отразится на дальнейшей работе клуба. Мы проведем масштабную работу над собой. Ведь переход в ВХЛ станет для нас периодом продуктивной перезагрузки, в ходе которой мы будем продолжать развивать хоккей в округе, воспитывать своих игроков для югорской команды и сборных России. Повысим мастерство наших хоккеистов и сможем вернуться в элиту российского хоккея», – заявили в «Югре».

В клубе также отметили, что с 2010 года (именно тогда клуб включили в состав участников КХЛ) провели большую работу: основали детско-юношескую спортивную школу, команду МХЛ, ЮХЛ.

Исключение «Югры» из КХЛ не стало сюрпризом для болельщиков – решение было анонсировано еще до начала сезона 2017/18. Уже тогда было заявлено о том, что с вещами на выход после очередной «регулярки» попросят хоккеистов из Ханты-Мансийска и Тольятти. Тогда же были озвучены и критерии на отчисление – это неудовлетворительные игровые показатели (по итогам регулярного чемпионата), заполняемость и вместимость арены, а также финансовые результаты деятельности клубов. Не секрет, что КХЛ давно взяла курс на коммерциализацию хоккея по образу и подобию НХЛ.

«Теоретически возвращение «Лады» и «Югры» возможно. Лига должна работать как международная лига над повышением привлекательности. Если возникнет ситуация, что «Югра» и «Лада» покажут потенциал, который позволит совету директоров посчитать, что это принесет дополнительную пользу лиге, то технически такое решение возможно», – цитирует президента Лиги Дмитрия Чернышенко «Р-спорт». Первым, напомним, из КХЛ был исключен не по своей воле новокузнецкий «Металлург». Команда сейчас выступает в ВХЛ.

Ханты-Мансийск, служба информации

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