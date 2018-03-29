«Газпром» обвинили в массовых увольнениях в Югре

Департамент занятости Югры обвинили в сокрытии реальной безработицы. Кроме того, депутаты предположили, что «Газпром» виновен в увольнении тысяч людей. Дискуссия развернулась в четверг, 29 марта, на заседании окружной думы, передает корреспондент «Нового дня».

Депутаты рассматривали законопроект о содействии занятости. Разговор о массовых увольнениях начал либерал-демократ Алексадр Мещангин. «Недавно я был в Октябрьском районе, встречался с населением, в основном это педагоги, воспитатели – женщины. Один из вопросов – как трудоустроить мужей. Мужчины работали в СУПТР-10 и остались без работы. Благодаря «Газпрому» «Югорсктрансгаз» не расплачивается с подрядчиками, то есть градообразующее предприятие, которое занимается ремонтом магистральных трубопроводов. Из компании либо уволили, либо отправили в вынужденный отпуск тысячи людей. Как им помочь?», – сказал депутат.

Он привел в пример несколько компаний и добавил, что найти работу в районах Югры крайне сложно. «Благодаря депутату Михалко мы выжили в 90-ые. А сейчас из-за того, что «Газпром» не расплачивается, люди остались без работы», – заключил Мещангин.

Ему ответил сам глава СУПТР-10 Леонид Михалко. Он заявил, что задолженности у «Газпрома» нет, есть судебные дела. «Проблемы есть, объемы упали в десять раз. Я стараюсь трудоустраивать людей, чтобы они не остались на улице», – заверил бизнесмен.

Затем слово взял докладчик, директор департамента занятости округа, Алексей Варлаков. По его словам, в поселках, где базировались подрядчики, которые увольняют людей, вакансий очень мало. Служба предлагает безработным переучиваться, работать в других регионах или трудиться вахтовым методом. После этого депутат Евгений Марков обвинил докладчика в сокрытии реальной безработицы.

«Ваша недоработка заключается в необъективной информации. Те компании, которые назвал Александр Фёдорович – это только «Югорскремстройгаз». Там больше двух тысяч человек безработных. <…> Восемь тысяч человек зарегистрированных безработных. А реальный список людей неработающих – это называется латентная безработица – вы его нигде не публикуете. Вы не даете возможность президенту повлиять на ситуацию и сказать крупнейшей компании страны, что бизнес нужно вести иначе. Потому что проблемы всех предприятий – из-за крупнейшего газотранспортного предприятия «Газпром трансгаз Югорск», – сказал выступающий.

Вставил слово и депутат Еремей Айпин, отметив, что в сельских территориях на самом деле безработных гораздо больше, чем зарегистрировано. Варлаков не согласился с критикой работы его ведомства и занижением реальной безработицы.

««Югорскремстройгаз» предоставил данные о сокращении порядка 1200 человек, это не две и не восемь тысяч. Если говорить о тех людях, которые предполагаются к высвобождению, есть статистическая отчетность, которую обязаны работодатели предоставлять, у нас числится не более двух тысяч человек в целом по округу. У нас есть уровень регистрируемой безработицы – граждане, которые обращаются. Никто не препятствует заявиться в центры занятости. По поводу скрытой безработицы: для выявления общей безработицы, которая определяется по методике МОТ, проводится независимое исследование, его проводит статистика, осуществляется обзвон людей. Сейчас он порядка трех процентов, это показатель в первой пятерке в РФ. Если уже и статистика врет, то причем тут служба занятости?» – сказал глава департамента. Он добавил, что служба занятости формирует временные рабочие места – это общественная работа.

Ханты-Мансийск, служба информации

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