Предприятие, возглавляемое единороссом, портит воздух в Югре. И не платит

Природоохранная прокуратура в очередной раз наказала крупнейшее коммунальное предприятие Нефтеюганска – «Юганскводоканал» (учредитель – ДМИ Нефтеюганска). Предприятие заставили возместить ущерб за негативное воздействие на окружающую среду. В процессе своей деятельности организация загрязняла воздух и сбрасывала сточные воды в протоку Акопас, но «забывала» за это платить. Как показала прокурорская проверка, выплаты не производились с 2010 по 2012 год. В результате бюджетная система недополучила более 59 млн рублей.

После проверки прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с предприятия задолженности, которое было удовлетворено. «В настоящее время ОАО «Юганскводоканал» решение суда исполнило, денежные средства уплачены в полном объеме и поступили в бюджетную систему РФ», – сообщили в надзорном ведомстве.

Два месяца назад стало известно о том, что у предприятия нет разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. При этом на его площадках эксплуатируются деревообрабатывающий цех, дизельные электростанции, имеются узел разгрузки химреагентов, кустовой склад хлора, канализационные очистные и водоочистные сооружения. Прокуратура через суд заставила «Юганскводоканал» получить необходимый документ.

Стоит отметить, что у надзорного ведомства перманентно возникают претензии к предприятию, возглавляемому депутатом, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Пайвиным. К примеру, несколько дней назад прокуратура выяснила, что «Юганскводоканал» эксплуатирует опасные производственные объекты с просроченной лицензией на осуществление этой деятельности. Кроме того, там не проведена аттестация аварийно-спасательной службы. За нарушение требований промышленной безопасности организация была оштрафована на 250 тысяч рублей.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 29.03.18

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