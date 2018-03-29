Выборы в думу ХМАО будут проходить по новым правилам

Депутаты думы ХМАО изменили систему выборов в окружной парламент и муниципальные думы. Согласно поправкам, которые сегодня утвердила дума, теперь политические партии имеют право выдвинуть только одного кандидата в одномандатном избирательном округе. В многомандатном округе число выдвинутых кандидатов не должно превышать число мандатов.

Законопроект был подготовлен в связи с принятием в феврале федерального закона, который установил, что выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских мандатов, является основанием для исключения всех кандидатов, выдвинутых по данной территории, из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам до его заверения.

Законопроект был принят в двух чтениях единогласно. Пользуясь случаем, депутаты подняли вопрос по нарушениям, зафиксированным в ХМАО на выборах президента. «Мне очень неприятно, что это случилось у нас в Белоярском районе (имеется в виду отмена итогов голосования на УИК – прим. ред.). Мы вошли в список – Дагестан с четырьмя участками и ХМАО, – сказал Михаил Сердюк. – Выводы будут сделаны, я думаю, но то, что произошло в Полновате, надо обсудить на совете думы, чтобы понять, каким образом это все повлияет на судьбу руководителей, ответственных за действия или бездействия. Если на репутацию округа было поставлено пятно отдельными людьми, пусть они понесут ответственность».

В ответ спикер думы Борис Хохряков предложил коллегам внести предложение и обсудить волнующую тему на совете думы, заседаниях комитетов или, есть желание, вообще создать отдельную рабочую группу.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 29.03.18

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